Líder Benfica procura manter pleno de vitórias na I Liga e 'fugir' aos rivais

O líder Benfica procura este domingo manter o registo 100% vitorioso na I Liga de futebol, na receção ao Portimonense, em jogo da oitava jornada, que lhe permita repor a vantagem pontual para os rivais FC Porto e Sporting.

Face aos triunfos alcançados no sábado por 'dragões' e 'leões', que passaram a somar 20 pontos, os 'encarnados', com 21, vão tentar dar sequência ao desempenho categórico sobre o FC Barcelona (3-0), para a Liga dos Campeões, e somar a oitava vitória seguida na prova, antes do interregno do campeonato, para os jogos das seleções.

A partir das 18h00, no Estádio da Luz, o Benfica terá pela frente um surpreendente Portimonense, que está na sexta posição, com 11 pontos, e que certamente ambiciona ultrapassar o Sporting de Braga, quinto, com 12, e entrar no 'top 5' da I Liga.

Os minhotos, que têm apenas uma vitória nos últimos quatro encontros da prova, fecham a jornada às 20h30, com uma receção ao Boavista, outra das formações que também olha para os lugares europeus, uma vez que ocupa o nono posto, com nove pontos.

Quando entrarem em campo, os 'arsenalistas' já saberão o resultado do principal oponente, o Estoril Praia, quarto classificado, com 14 pontos, que, às 18h00, joga em casa, com o Gil Vicente, equipa que não sabe o que é vencer desde a segunda jornada e que segue em 10.º lugar, com oito.

A primeira partida do dia, marcada para as 15h30, reserva um duelo entre 'aflitos', com o Belenenses SAD, penúltimo, com quatro pontos, e ainda à procura do primeiro triunfo, a receber o Tondela, 14.º, com seis, em casa 'emprestada', no Estádio Municipal de Leiria.

- Sexta-feira, 01 outubro:

Marítimo -- Moreirense, 0-0

Famalicão - Vitória de Guimarães, 1-2.

- Sábado, 02 outubro:

Vizela - Santa Clara, 1-1.

FC Porto - Paços de Ferreira, 2-1.

Arouca -- Sporting, 1-2.

- Domingo, 03 outubro:

Belenenses SAD -- Tondela, 15h30

Benfica -- Portimonense, 18h00

Estoril Praia - Gil Vicente, 18h00

Sporting de Braga -- Boavista, 20h30