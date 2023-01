Líder Benfica recebe Sporting no jogo grande da 16.ª jornada da I Liga

© Filipe Amorim/Global Imagens

O Benfica recebe este domingo o Sporting, num dérbi de Lisboa que é o jogo grande da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de seguir na liderança destacada após a vitória do Sporting de Braga.

Depois do triunfo minhoto na receção ao Boavista (1-0), os comandados de Artur Jorge são segundos, com 37 pontos, a três do líder, pressionando as 'águias', que entram em campo antes de o FC Porto, terceiro com 33, receber o Famalicão (20:30).

Após o apuramento na Taça de Portugal no reduto do Varzim (2-0), os 'encarnados' apresentam-se na máxima força ante o rival, com o campeão do mundo pela Argentina Enzo Fernández reintegrado e galvanizado pelo golo apontado na Póvoa.

Ainda sem os reforços Schjelderup e Tengstedt, Roger Schmidt quererá vencer os 'leões' e aprofundar a crise fora de Alvalade dos forasteiros, que em 2021/22 venceram na Luz por 3-1.

Para a equipa treinada por Rúben Amorim, só a vitória permite manter ténues expectativas de chegar ao título, com a liderança já a 12 pontos, ainda que os 'verdes e brancos' devam, em especial após o desaire na Madeira com o Marítimo (1-0), concentrar a atenção nos outros lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O FC Porto também acalenta a esperança de reduzir o atraso para a liderança, depois de um empate sem golos na visita à 'surpresa' Casa Pia, na ronda anterior, num jogo ante o 13.º posicionado Famalicão, que soma duas vitórias consecutivas, a última num dérbi do Minho com o Vizela (2-1).

O primeiro jogo do dia opõe o Desportivo de Chaves, 12.º e sem vencer há dois encontros consecutivos, ao Arouca, sétimo com 22 e uma das equipas em forma do campeonato, com três vitórias nos últimos cinco encontros, podendo subir provisoriamente ao sexto lugar.

A 16.ª jornada encerra na segunda-feira com a visita do Casa Pia, quinto, ao Estoril Praia, 14.º, com os forasteiros 'de olho' no dérbi, já que estão a um ponto do Sporting, e com outro dérbi minhoto, entre Vitória de Guimarães (sexto) e Gil Vicente (16.º).

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 jan:

Portimonense - Santa Clara, 0-0.

- Sábado, 14 jan:

Vizela - Marítimo, 3-0.

Rio Ave - Paços de Ferreira, 0-1.

Sporting de Braga - Boavista, 1-0.

- Domingo, 15 jan:

Desportivo de Chaves - Arouca, 15h30.

Benfica - Sporting, 18h00.

FC Porto - Famalicão, 20h30.

- Segunda-feira, 16 jan:

Estoril Praia - Casa Pia, 19h00.

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 21h15.