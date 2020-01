Líder do Athletico garante que não há contactos do Benfica por Bruno Guimarães

Bruno Guimarães em campo pelo Athletico Paranaense © Heuler Andrey/AFP

Por João Ricardo Pateiro 09 Janeiro, 2020 • 18:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Athletico Paranaense, Mário Celso Petraglia, garante que ninguém do Benfica, ou mandatado pelo clube da Luz, contactou a direção do clube brasileiro para contratar o médio Bruno Guimarães.

O líder do clube de Curitiba aceitou conversar com a TSF sobre o médio de 22 anos que tem sido associado aos encarnados para esclarecer que não só o Benfica não tentou contratar o médio como os espanhóis do Atletico de Madrid têm direito de preferência sobre o jogador.

Ou seja: se o Benfica - ou qualquer outro clube - manifestar interesse em contratar Bruno Guimarães e fizer uma proposta, e caso essa proposta seja igualada pelo Atlético de Madrid, o jogador segue para a capital espanhola e para o clube onde alinham João Félix, Felipe, Herrera ou Oblak.

À TSF, o presidente do clube brasileiro adiantou ainda estar consciente do valor de mercado de Bruno Guimarães - que o conhecido site transfermarkt coloca nos 20 milhões de euros - destacando o facto de se tratar de um jovem internacional olímpico e que está à porta da principal seleção brasileira.

Bruno Guimarães tem também passaporte comunitário, o que torna um jogador ainda mais apetecível para os clubes europeus.

Na última época, Bruno Guimarães fez 43 jogos pelo Ahtletico Paranaense e marcou cinco golos em mais de 3600 minutos jogados e foi considerado o melhor médio, na sua posição, do último Brasileirão.