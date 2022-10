Líder do SC Braga garante que entrada do PSG na SAD arsenalista vai "acelerar o crescimento" do clube

António Salvador © Gonçalo Delgado/Global Imagens

António Salvador garante que a entrada dos donos do PSG na SAD arsenalista vai acelerar o crescimento do clube. O líder do clube minhoto congratula-se com a chegada da Qatar Sports Investments à SAD e, numa nota enviada pela assessoria do SC Braga, António Salvador antevê grandes feitos.

"O Sporting de Braga está feliz por poder dar as boas-vindas à Qatar Sports Investments como investidor. Acreditamos que é a parceria certa para acelerar o nosso crescimento e expansão, ajudando-nos desenvolver o nosso grande potencial como clube", explicou o líder do SC Braga.

António Salvador acrescenta que "a extraordinária experiência da Qatar Sports Investments - com a sua experiência global e impressionantes resultados tanto ao nível desportivo como de negócio - vai trazer-nos grande valor e vai ajudar-nos a concretizar os nossos ambiciosos planos. É um grande dia para o nosso clube, para os nossos adeptos e para a nossa cidade", pode-se ler na nota enviada pelo clube com a reação do presidente.

O Sporting de Braga informou o mercado, através de um comunicado na CMVM, que recebeu uma comunicação da Qatar Sports Investment, que é proprietária do Paris Saint Germain, sobre a aquisição daquele grupo de mais de 20 por cento da SAD minhota.

A Qatar Sports Investment comprou os 21,67 por cento que eram detidos pela Olivedesportos.

O clube minhoto, liderado por António Salvador, faz questão de esclarecer os sócios que "esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga".