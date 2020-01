Líder do Vitória de Setúbal arrasa Varandas e anuncia corte de relações com Sporting

Por TSF 11 Janeiro, 2020 • 23:27 Partilhar este artigo Facebook

O presidente do Vitória de Setúbal anunciou que o clube cortou, a partir deste sábado, relações institucionais com o Sporting. Em causa está a "atitude" do presidente leonino, Frederico Varandas, que não quis alterar a data do encontro face à falta de dezenas de jogadores do Vitória de Setúbal, que estão a recuperar de uma virose.

"A proposta apresentada pelo Sporting deixou-nos condoídos pela falta de respeito e pela vergonha para com esta instituição. A proposta que o Sporting apresentou não é digna. A atitude que o Sporting e o seu presidente vieram hoje vincar, querer ganhar três pontinhos contra estes jogadores, que sabe Deus como se mexeram, não é digna do futebol", disse o líder sadino, que arrasou o homólogo Varandas.

"A atitude prepotente, de grande má educação com que o senhor presidente do Sporting que se apresentou no camarote, provocadora, que me fez dizer-lhe na cara tudo o que tinha de ouvir, mesmo assim a atitude e a somar à proposta que fizeram faz com que o Vitória a partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver não mantemos relações institucionais com o Sporting. [Varandas] envergonha o futebol e a instituição do Sporting", rematou.