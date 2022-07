Liga apresenta ao Governo progressos a nível da segurança e da luta contra a violência

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes © José Carmo / Global Imagens

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se esta terça-feira no Ministério da Administração Interna para apresentar os progressos no âmbito do regulamento de segurança dos estádios e do combate contra a violência, racismo e xenofobia.

Pedro Proença reuniu-se com Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna e com João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, encontro este que surge na sequência da criação de um grupo de trabalho, no qual serão debatidas e tratadas questões relacionadas com a violência associada ao futebol profissional.

"Ciente deste flagelo que marca o desporto, quer no plano nacional como internacional, a Liga Portugal apresentou aos Secretários de Estado o progresso relativo a vários dos pontos abordados no primeiro encontro [a 17 de maio último] entre os quais o Regulamento de Segurança dos estádios, as iniciativas tendentes a garantir maior celeridade processual em questões relacionadas com a violência, racismo, xenofobia e discriminação", pode ler-se no comunicado divulgado pela Liga.

No mesmo texto, aquele organismo refere que foram abordadas várias ações que "permitirão melhorar a vivência dos adeptos em estádios, mas, acima de tudo, fazer com que esta seja uma experiência mais segura e mais familiar" e informa que o trabalho conjunto já iniciado "terá continuidade, quer a nível institucional, quer no âmbito da relação dos serviços da Liga Portugal com as entidades administrativas e de segurança da Administração Pública".

Por seu lado, o Governo fez saber, através de um comunicado na sequência da reunião, que a segurança nos recintos onde se realizam espetáculos desportivos e o combate à violência associada ao desporto são uma prioridade do Governo e das autoridades policiais e de proteção civil, dando cumprimento às normas estabelecidas no Regime Jurídico do Combate à Violência nos Espetáculos Desportivos.

Isabel Oneto renovou o compromisso do Governo de prosseguir o trabalho conjunto em prol de um ambiente saudável e pacífico nos espetáculos desportivos e informou Pedro Proença que as alterações para criminalizar a posse de artigos pirotécnicos já estão em processo legislativo.

"O tema da segurança no contexto desportivo continuará a ser acompanhado pelo Governo, em constante diálogo e articulação com as diferentes entidades com responsabilidades em matéria de prevenção da violência", prometeu o Ministério da Administração Interna.