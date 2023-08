Liga Conferência Europa: Vitória SC tenta continuar na prova frente aos eslovenos do Celje

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Lusa 03 Agosto, 2023 • 06:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Vitória SC tenta esta quinta-feira confirmar o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol na receção ao Celje, depois do triunfo alcançado na primeira mão, na Eslovénia.

No arranque da temporada para os minhotos, na segunda pré-eliminatória da competição, o Vitória bateu o Celje, por 4-3, com golos de Jota Silva (25 minutos), André Silva (35), André Amaro (70) e Gonçalo Nogueira (80).

O avançado André Silva, que se lesionou precisamente em Celje, recuperou dos problemas físicos e é opção para o treinador Moreno.

Caso confirme a passagem à próxima fase, em que já está o Arouca, o Vitória SC já sabe que vai ter pela frente o Neman Grodno, da Bielorrússia.

Grodno fica a 15 km da fronteira com a Polónia, uma região que preocupa o Governo polaco e a NATO pela presença de militares do grupo Wagner na região.

No entanto, o Neman não pode jogar na Bielorrússia porque as equipas locais estão impedidas de jogar naquele país os jogos da UEFA: o último jogo em casa para as provas europeias do Neman aconteceu na Hungria.

No relvado, o Neman venceu o Balzan Youths de Malta por 2-0.

O encontro desta quinta-feira no Estádio D. Afonso Henriques está agendado para as 20h15 e terá arbitragem do ucraniano Viktor Kopiievskyi.