Liga confirma adiamento do Sporting-Gil Vicente para outubro

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Carlos Costa/Global Imagens

Por Cátia Carmo 18 Setembro, 2020 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É oficial: o jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, inicialmente marcado para sábado, não se vai realizar devido ao elevado número de casos do novo coronavírus em ambas as equipas. A confirmação foi dada pela Liga, esta sexta-feira.

"Vimos pelo presente informar V. Exas. que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting CP vs Gil Vicente FC, não se realizará no dia de amanhã. Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting CP vs Gil Vicente FC, terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro 2020", pode ler-se no comunicado.

Esta sexta-feira à tarde soube-se que os leões têm mais um jogador infetado com Covid-19, elevando o número para um total de nove. Já o treinador da equipa de Barcelos, Rui Almeida, garantiu que a sua equipa podia defrontar o Sporting no sábado, apesar de ter onze jogadores - e o próprio técnico - infetados.