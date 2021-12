Liga de Clubes chumba repetição do B SAD-Benfica

© Hugo Delgado/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 21 Dezembro, 2021 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tal como avançado pela TSF, a Liga de Clubes, que se reuniu numa assembleia extraordinária, chumbou a repetição do encontro entre a B Sad e o Benfica. Apenas Sporting e Académica votaram a favor, Braga e Académica abstiveram-se e os restantes clubes votaram contra.

A B Sad pretendia a repetição do encontro frente ao Benfica, realizado a 27 de novembro, que terminou quando, depois do intervalo, o clube ficou sem os jogadores necessários para reatar o jogo. No momento da interrupção do encontro, o Benfica vencia por 7-0 e o resultado mantém-se.

O principal objetivo da assembleia extraordinária da Liga foi a alteração do regulamento das competições, com a inclusão da norma 46 A, onde tem de existir um adiamento dos jogos sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis na ficha de jogo, incluindo um guarda-redes, aprovado pela maior parte dos clubes da Liga.

Notícia atualizada às 12h10