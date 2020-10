Liga de clubes recebeu 114 pedidos de inscrição no último dia de mercado

© Fábio Poço/Global Imagens

Por Lusa 07 Outubro, 2020 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu na terça-feira a documentação associada a 114 pedidos de inscrição de jogadores, num dia assinalado pelo encerramento do mercado de transferências em Portugal.

Na quarta e atualização do dia, publicada às 01h00 desta quarta-feira, o organismo indicou mais três inclusões nos plantéis e nove transferências, entre as quais o médio sérvio Marko Grujic e o avançado brasileiro Felipe Anderson, os dois emprestados anunciados pelo FC Porto na noite de terça-feira, oriundos dos ingleses do Liverpool e do West Ham, respetivamente.

O Sporting colocou no plantel o médio croata Josip Misic e o Benfica inscreveu o jovem defesa Gonçalo Loureiro, enquanto o Boavista recrutou Jorge Silva, o Gil Vicente inseriu Manuel Lopes e fez regressar Yves Baraye e o Moreirense oficializou André Luís.

Na II Liga, Kay ingressou na Académica, Paná regressou ao Académico de Viseu, Luiz Henrique foi emprestado à Oliveirense e Márcio Rosa foi incluído pelo Cova da Piedade.

Três horas antes, a Liga de clubes detalhou duas renovações, 22 inclusões nos plantéis e 20 transferências registadas entre as 18:00 e as 21:00, destacando-se o regresso do médio internacional luso João Mário ao Sporting, cedido pelos italianos do Inter Milão, e o empréstimo do defesa Jean-Clair Todibo ao Benfica pelos espanhóis do FC Barcelona.

Os 'encarnados' inscreveram ainda os avançados Facundo Ferreira e José Gomes, tal como o FC Porto incluiu o defesa Inácio Santos, o médio Luizão e o dianteiro Marius Mouandilmadji, enquanto o Sporting de Braga inseriu o guarda-redes Tiago Pereira, o defesa Diogo Figueiras e os médios Denisson Silva, Eduardo Teixeira e Rafael Assis.

Na informação divulgada ao final da tarde, a LPFP acusou entre as 12h30 e as 18h00 a receção da documentação ligada a 42 pedidos de inscrição, incluindo o defesa Malang Sarr, cedido pelos ingleses do Chelsea ao FC Porto, e o companheiro de setor Diogo Queirós, que terminou a ligação aos 'dragões' e assinou pelo Famalicão.

O Benfica inseriu no plantel o defesa Branimir Kalaica, os médios Martin Chrien e Tomás Azevedo e os avançados David Barrero, Diogo Almeida, Kevin Csoboth e Vasco Paciência, enquanto o Sporting também inscreveu atletas excedentários, como o guarda-redes Diogo Sousa, os defesas Bruno Gaspar, Gonçalo Costa, Ivanildo Fernandes, Lumor Agbenyenu e Tiago Ilori, o médio Bruno Paulista e o avançado Rafael Camacho.

Até às 12h30, a Liga de clubes tinha indicado apenas quatro inclusões nos plantéis e 12 transferências, sobressaindo as aquisições do defesa português Fábio Coentrão e do avançado Tobias Zarate por Rio Ave e Famalicão, respetivamente, ao passo que o Vitória de Guimarães incluiu Jhonatan Luiz, Suan Besic e Óscar Estupiñán.