Liga dos Campeões: "constelação" do PSG mais uma vez afastada, AC Milan não compromete

© Anna Szilagy/EPA

Por Lusa 09 Março, 2023 • 07:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mbappé e Messi, os dois jogadores mais em destaque no último Mundial de futebol, continuam sem conseguir sobressair na Liga dos Campeões, ao serviço do Paris Saint-Germain, hoje mais uma vez eliminado da prova 'sem glória'.

A equipa de Paris não conseguiu ultrapassar a defesa do Bayern Munique, na segunda mão dos oitavos de final, quando precisava de 'anular' o 1-0 sofrido em França, e saiu vergada com a segunda derrota, por 2-0, caindo pelo segundo ano seguido nesta fase, depois de em 2021/22 ser eliminada pelo Real Madrid.

O apuramento do Bayern junta-se ao do AC Milan, a segurar a vantagem mínima do primeiro jogo com 'nulo' (0-0) em Inglaterra, com o Tottenham, e aos do Benfica e Chelsea, consumados na terça-feira.

Era sabido que a vitória do Bayern no Parque dos Príncipes tinha sido um bom resultado, mas quem joga com Kylian Mbappé e Lionel Messi na equipa tem sempre motivo para 'sonhar' com a vitória em qualquer campo.

Os dois 'astros' não conseguiram salvar a época do colosso francês, vergado na Allianz Arena a uma derrota por 2-0, com golos de Choupo-Moting, aos 61 minutos, e de Gnabry, aos 89, a passe de João Cancelo, quando o português ainda nem tinha três minutos jogados, depois de ser lançado a partir do banco.

Pela assistência, em tão pouco tempo no relvado, Cancelo é destaque no que se refere a lusos, numa noite em que Vitinha foi dos mais inconformados no PSG, com uma grande ocasião para golo aos 38 minutos, já depois de ter feito um centro primoroso para falhanço de Messi.

Vitinha viria a sair a 10 minutos do fim, enquanto Danilo Pereira fez o jogo todo e Nuno Mendes foi substituído aos 82, quando a lógica de Christophe Galtier era de colocar 'todas as fichas' no ataque.

No final, Danilo Pereira foi liminar na leitura de jogo que fez: "Infelizmente, temos de dizer que o Bayern foi mais forte que nós, tivemos ocasiões, não as concretizámos. É duro sair assim, mas é a Liga dos Campeões. O Bayern é uma equipa muito física, que ganha muitos duelos, nós não ganhámos muitos".

No eixo da defesa do Bayern, a dupla formada por Dayot Upamecano e Matthijs De Ligt esteve, de facto, excecional.

Em Londres, o AC Milan, com Rafael Leão na equipa, fez o que sabe para uma qualificação 'à italiana', muito assente nos seus talentos defensivos.

Chegou aos 'rossoneri' o 1-0 de San Siro para seguir em frente, já que o jogo de hoje acabou sem golos e com pouco espetáculo.

Somente para lá do minuto 90 os visitantes tiveram um 'calafrio', com o cabeceamento de Harry Kane que obrigou Mike Maignan à defesa da noite.

Rafael Leão acabou por ter uma noite 'mais apagada', desta vez, e foi substituído aos 89 minutos, quando a ideia já era 'queimar tempo'.

A exemplo do que acontecera na véspera no Chelsea-Borussia Dortmund, também este jogo teve de ser retardado em 10 minutos, com os visitantes a atrasarem-se mais do que previam no trânsito londrino.

Ao contrário da Liga italiana, decididamente perdida para o Nápoles, ao que tudo aponta, é na Liga dos Campeões que os milaneses, já sete vezes vencedores da competição, procuram a salvação da época.