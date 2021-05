Liga dos Campeões no Dragão. PSP pede coordenação entre a organização e a polícia

© Pixabay

A maior associação sindical da PSP garante que a polícia saberá dar conta do recado no que diz respeito à final da Liga dos Campeões que se disputa no Estádio do Dragão a 29 de maio, mas alerta para a necessidade de haver uma coordenação eficaz entre a organização da final e as autoridades de segurança.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, diz que é preciso aprender com o que aconteceu na noite em que o Sporting se tornou campeão nacional: "Temos uma experiência adquirida da qual é preciso tirar ilações para perceber o que é que correu mal, se efetivamente aconteceu algo de errado em Alvalade."

Paulo Santos sublinha que é preciso criar condições para que "no próximo evento as coisas corram de uma forma mais correta e mais equilibrada".

"Penso que os polícias têm sido exemplares e irrepreensíveis na sua atuação sempre que as missões lhes são incumbidas. É importante perceber se todos os organizadores e todos os intervenientes neste tipo de eventos estão em coordenação e se acautelam aquilo que são as diretivas emanadas por quem tem a incumbência de desenhar o modelo de policiamento e ao nível da organização", remata.