Liga dos Campeões reformulada. Conheça as alterações

Os oito melhores classificados vão ser apurados diretamente para os "melhores 16" © Laurent Gillieron/EPA

Por Lusa/TSF 19 Abril, 2021 • 15:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A UEFA anunciou esta segunda-feira alterações nas competições europeias a partir de 2024, com a Liga dos Campeões a passar de 32 para 36 equipas, num modelo sem fase de grupos, passando para uma liga única.

Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto do organismo que tutela o futebol europeu, explicou que em vez da fase de grupos da Champions se passa para uma liga única de 36 equipas, em que cada uma joga contra 10 adversários, cinco jogos em casa e cinco jogos fora.

Os oito melhores classificados vão ser apurados diretamente para os "melhores 16", explicou Marchetti, enquanto os classificados entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar um 'play-off' para apurar outras oito equipas.

Do 25.º para a frente, as equipas vão ser eliminadas e nenhuma vai passar para a Liga Europa. Também a Liga Europa e Liga Conferência Europa, nova competição que vai começar na próxima época, vão ter o mesmo modelo de liga única, mas a primeira com oito jogos e a segunda com seis.