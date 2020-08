Liga entrega Prémio de Mérito à Direção-Geral da Saúde

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Ivan Del Val/Global Imagens

Em tempo de pandemia, a Liga entregou o Prémio de Mérito à Direção-Geral da Saúde. Graça Freitas, a diretora-geral, foi quem recebeu o troféu, esta sexta-feira, na cerimónia do sorteio do calendário da I e II Liga de futebol, que decorre na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.

"Numa colaboração exemplar entre a DGS, FPF e Liga com os clubes foi assumido o compromisso de observar regras para minimizar o risco de propagação da Covid-19 na retoma do futebol. Esse compromisso foi honrado e o resultado é conhecido. É com profunda emoção que, em nome da DGS, agradeço a distinção que nos foi atribuída", afirmou Graça Freitas.

A DGS foi assim distinguida num dia em que a diretora-geral da Saúde afirmou que a fiscalização das medidas sanitárias definidas para eventos de massas não é uma competência da Direção-Geral da Saúde, cabendo a outras entidades fiscalizadoras.

"A DGS não tem essa competência. Pode é pedir a colaboração de outras entidades, de acordo com a lei que estiver em vigor e de acordo com o tipo de eventos", acrescentou, durante a habitual conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica em Portugal.