Liga Europa. Fenerbahçe e Olympiacos na fase de grupos, Gent e Hearts eliminados

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, e os gregos do Olympiacos avançaram estaquinta-feira para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao contrário de Gent e Hearts, eliminados por Omonia e Zurique, respetivamente.

Eliminado pelo Dinamo Kiev nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o 'Fener' 'vingou-se' na formação da capital austríaca, que já tinha vencido por 2-0 e bateu por 4-1, com o português Miguel Crespo no 'onze'.

Kahveci, com um 'bis' aos 44 e 70 minutos, foi a grande figura da partida, enquanto Yuksek, aos 12, e Yandas, aos 79, fizeram os restantes golos da formação liderada por Jesus.

O Olympiacos precisou do desempate por grandes penalidades para evitar ser surpreendido pelo Apollon, depois de Masouras marcar aos dois minutos para os gregos, antes de Pittas, aos 90, forçar o prolongamento.

A equipa do Pireu, agora orientada pelo espanhol Carlos Corberán, que sucedeu a Pedro Martins, acabou a jogar com 10, por expulsão de Ba aos 100 minutos, mas foi mais certeiro nos penáltis e seguiu para a fase de grupos.

Na Escócia, o Zurique venceu por 1-0 e confirmou o 2-1 que trazia da primeira mão para eliminar os escoceses do Hearts, que não conseguiram emular a façanha do Rangers no 'play-off' da Liga dos Campeões.

O Shamrock Rovers ficou perto de voltar à fase de grupos da competição pela primeira vez desde 2011/12, mas 'esbarrou' num excelente Ferencváros, com os húngaros alicerçados num 4-0 da primeira mão para 'poderem' perder a segunda, por 1-0.

O AEK Larnaca, de Chipre, venceu por 3-0 o Dnipro-1, eliminando os ucranianos, com Rafa Lopes, titular ao lado de Gustavo, a marcar o segundo golo, enquanto Bruno Gama foi suplente utilizado.

Também de Chipre, o Omonia confirmou a surpresa ante o Gent, eliminando os belgas com um agregado de 4-0, enquanto os búlgaros do Ludogorets eliminaram os lituanos do Zalgiris Vilnius no prolongamento, numa segunda mão que acabou 3-3 e foi jogada na Lituânia, resolvida com um golo de penálti, aos 120 minutos, convertido por Verdon.

Num duelo nórdico, os finlandeses do HJK foram à Dinamarca eliminar o Silkeborg, enquanto o desempate por grandes penalidades decidiu a eliminatória a favor do Sheriff Tiraspol, depois de dois empates a zero com os arménios do Pyunik.

Garantido na próxima fase está o Malmö, da Suécia, que foi à Turquia bater o Sivasspor por 2-0 e consumar um 5-1 no agregado.

As equipas eliminadas não deixam, ainda assim, de jogar futebol europeu, 'caindo' todas para a fase de grupos da Liga Conferência Europa.

O sorteio da fase de grupos está marcado para sexta-feira, pelas 12:00 (horas em Lisboa), com o Sporting de Braga, único representante luso na prova, integrado no pote 1.