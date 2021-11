Liga Europa. Sporting de Braga joga na Dinamarca e pode antecipar apuramento

À equipa portuguesa basta um empate no jogo para garantir que terminará entre os dois primeiros © LUSA

O Sporting de Braga tenta nesta quarta-feira garantir a continuidade na Liga Europa de futebol, em jogo em que defronta fora os dinamarqueses do Midtjylland, na quinta jornada do grupo F da competição.

À equipa portuguesa basta um empate no jogo para garantir que terminará entre os dois primeiros, mas uma vitória, se o Estrela Vermelha não ganhar na receção aos búlgaros do Ludogorets, pode dar desde já o apuramento direto para os oitavos de final.

No novo formato da Liga Europa, os vencedores de cada grupo apuram-se para os 'oitavos', enquanto os segundos posicionados são obrigados a disputar um 'play-off' com as equipas 'despromovidas' da Liga dos Campeões, que apura mais oito.

A duas jornadas do final, o Sporting de Braga é primeiro classificado no grupo F, com nove pontos, seguido do Estrela Vermelha, com sete, enquanto o Midtjylland soma cinco, e os búlgaros do Ludogorets apenas um ponto.

Para o jogo na Arena Herning, o técnico Carlos Carvalhal não pode contar com o guarda-redes Matheus, por motivos pessoais, além de Al-Musrati, lesionado, bem como das já conhecidas baixas de Sequeira, Buta, Tormena e David Carmo.

O jogo desta quarta-feira em Herning, com início às 17:45 (horas de Lisboa), terá arbitragem do esloveno Matej Jug, que contará com Matej Zunic e Manuel Vidali como assistentes, enquanto no videoárbitro estará Rade Obrenovic, também da Eslovénia.