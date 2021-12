Liga inglesa adia dois jogos do Boxing Day devido à Covid-19

© AFP

Dois dos jogos previstos para domingo, dia 26 de dezembro, para a Liga inglesa de futebol, no tradicional Boxing Day em Inglaterra, foram esta quinta-feira adiados devido a vários casos de jogadores infetados com Covid-19.

"Na sequência de pedidos de adiamento do Leeds United e do Watford devido à Covid-19, o conselho da 'Premier League' reuniu-se hoje de manhã e aceitou, com pesar, o adiamento destes dois jogos de clubes programados para o 'Boxing Day'", revela a Liga inglesa em comunicado.

Foram adiadas as receções do Liverpool, no qual atua o português Diogo Jota, ao Leeds United, e do Wolverhampton, do treinador Bruno Lage e no qual atuam vários jogadores lusos, ao Watford.

A pandemia tem voltado a crescer nas últimas semanas em Inglaterra, principalmente a nova variante Ómicron, tendo diversos clubes sido muito afetados, casos de Manchester United, Tottenham, Brentford, Norwich, Chelsea, Leicester, Aston Villa, Watford e Leeds United.

A Covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.