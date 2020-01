Liga pede reunião de urgência ao ministro da Administração Interna

O dérbi entre Sporting e Benfica esteve interrompido por mau comportamento dos adeptos © Lusa

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, solicitou hoje uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna, na sequência dos incidentes no encontro entre Sporting e Benfica, da 17.ª jornada da I Liga.

"A Liga Portugal lamenta profundamente o sucedido esta noite, no Estádio de Alvalade, sendo situações como esta, que têm sido uma constante nas últimas semanas nos nossos estádios, que mostram que uma pequena franja de adeptos estraga um espetáculo destinado a todos e prejudica os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores", escreveu a LPFP, em comunicado.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o Benfica venceu por 2-0, com dois golos de Rafa, solidificando a liderança do campeonato, o jogo esteve mais de cinco minutos interrompido no início da segunda parte, devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado pelos adeptos dos 'leões'.

"Face aos últimos acontecimentos relacionados com os artefactos de pirotecnia que têm deflagrado nos estádios, com efetivo impacto no decorrer do jogo, e colocando, em muitas situações, em causa a integridade física e a segurança de adeptos de todas as idades, o futebol não vai ficar refém de um conjunto de pessoas que, sem rosto, mancham o nome dos clubes e dos seus fiéis e reais adeptos", acrescentou a Liga.

Face a mais este episódio, a Liga "exige que as revistas feitas aos adeptos na entrada para os estádios sejam mais rigorosas e eficazes, de forma a acabar, definitivamente, com a entrada de objetos perigosos e proibidos nos recintos desportivos".

"Neste desiderato, o presidente da Liga, Pedro Proença, enviou, já no decorrer da presente semana, uma comunicação ao ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita], solicitando, com caráter de urgência, uma reunião para analisar a situação e encontrar medidas eficazes para combater este flagelo", finaliza o comunicado da LPFP.

Pedro Proença esteve hoje presente na tribuna do Estádio José Alvalade a assistir ao dérbi da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga portuguesa de futebol.