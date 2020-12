Liga portuguesa de futebol espera ter público nas bancadas já em janeiro

"Acreditamos que as medidas vão começar a permitir que nós paulatinamente possamos ter público nos estádios" © Tony Dias/Global Imagens

A Liga Portugal quer ter público nas bancadas dos estádios já em janeiro, admitiu Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, entrevistada no Fórum TSF. A responsável revelou que a Liga tem mantido conversações com as autoridades de saúde locais e com a DGS, e espera que o arranque da campanha de vacinação permita abrir as portas dos estádios.

"Neste momento não temos indicações, mas, com a vacina já a começar a ser administrada, nós acreditamos que as medidas vão começar a permitir que nós paulatinamente possamos ter público nos estádios, e que aconteça isso já a partir de janeiro", afirmou Sónia Carneiro, ainda esta manhã.

A Liga Portugal também pede mais apoio do Governo, e defende que o futebol profissional é uma atividade económica que tem de ser retomada e apoiada, pelo que deveria estar incluído no pacote de ajuda financeira que vai chegar da União Europeia. "O futebol profissional representa 10,3% do PIB", argumenta a representante da Liga Portugal, que elenca ainda os 276 milhões de euros de prejuízo em 2020 no setor, devido à ausência de público, diminuição dos patrocínios, falta de merchandising e de quotas associativas, um impacto que descreve como "idêntico à de uma grande atividade económica deste país".

Também ouvido no Fórum TSF, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, acusou o Governo de não ter dado apoio ao desporto durante a pandemia. "Enquanto na realidade de outros países europeus, houve respostas políticas, designadamente financeiras, para amenizar o efeito decorrente da paralisação das atividades, em Portugal, até à presente data, ainda não foi encontrada nenhuma solução política para ajudar a amenizar os efeitos", fundamentou.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal diz não entender a proibição de público nos eventos desportivos neste momento, e considera que uma "medida de natureza drástica e tão severa" não faz sentido.

"Do nosso ponto de vista, seria possível, em algumas modalidades desportivas e em alguns espetáculos desportivos, criar condições adequadas de segurança para que pudesse ter algum público", analisa José Manuel Constantino. "Foram feitas algumas experiências, incluindo experiências no futebol, que correram bem. A única coisa que não correu bem foi entregar a organização de um evento desportivo a uma entidade de natureza não federativa."

