Liga ucraniana decide terminar campeonato de futebol sem atribuir título de campeão

Os clubes ucranianos, reunidos esta quarta-feira em assembleia geral, decidiram terminar antecipadamente a época de futebol sem atribuir título, depois de o campeonato ter sido suspenso em fevereiro devido à ofensiva russa na Ucrânia, anunciou a Liga local.

"A classificação que se registava em 24 de fevereiro de 2022 será a classificação final da época 2021/2022 e nenhum título será concedido", escreveu a 'Premier League' ucraniana (UPL), num comunicado publicado no seu 'site', no qual refere, ainda, que "esta decisão foi submetida à aprovação do comité executivo da federação ucraniana de futebol".

O Shakhtar Donetsk, líder do campeonato no momento da paralisação, não conquista assim o título de campeão, mas deve herdar o primeiro lugar no acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões, tal como o Dínamo Kiev, segundo classificado.

A invasão da Ucrânia, lançada no dia 24 de fevereiro pelas tropas russas, impediu o regresso à atividade do campeonato ucraniano no final das férias de inverno e levou, por exemplo, os jogadores do Shakhtar Donetsk a saírem do país.

