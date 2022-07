Liliana Cá sexta no lançamento do disco, mas sente que podia ter sido quarta

© Ezra Shaw/Getty Images/AFP

A portuguesa Liliana Cá conseguiu melhor do que esperava, com o sexto lugar no lançamento do disco dos Mundiais de atletismo, com 63,99 metros, admitindo que podia ter chegado ao quarto lugar.

Liliana Cá, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu na quarta-feira o seu melhor arremesso do ano, na quinta tentativa da final, atrás da neerlandesa Jorinde van Kinken (64,97) e da alemã Claudine Vita (64,24), quarta e quinta classificadas, respetivamente.

"Eu sinto que podia ter chegado ao quarto lugar, mas custa-me mais a funcionar, a ser reativa, ao sol. No inverno sinto-me melhor, mas, para o que fazia antes, acho que estou a fazer uma excelente época de verão", explicou a lançadora natural do Barreiro, de 35 anos.

A recordista nacional do disco, com 66,40, igualou em Eugene, nos Estados Unidos, o melhor resultado nacional de sempre no disco, que estava na posse de Teresa Machado, com o sexto posto alcançado em Atenas1997.

"Correu bem, correu muitíssimo bem, se calhar melhor do que eu estava à espera, porque depois da qualificação tive dores e tive de ficar um dia inteiro em recuperação, para chegar bem à final e, graças a Deus, correu tudo bem", referiu a portuguesa, que tinha assegurado a presença na final com a 11.ª marca da qualificação, sendo a terceira repescada, com 61,41.

Em Eugene2022, Cá, que lamentou o 'jet lag' sentido com a viagem desde Oran, na Argélia, onde conquistou a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo, iniciou o concurso com 53,24 metros, melhorando para 63,64, assegurando os últimos três lançamentos -- então com já com o sexto lugar --, conseguindo os 63,99, antes de fechar com 61,99 e um nulo.

A chinesa Bin Feng sagrou-se campeã do mundo, com 69,12, logo no primeiro lançamento, surpreendendo a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em Londres2012 e no Rio2016, e a norte-americana Valarie Allman, medalha de ouro em Tóquio2020, que terminaram na segunda e terceira posições, com 68,45 e 68,30, respetivamente.

A cubana Yamé Pérez, detentora do título mundial, não foi além do sétimo posto, com 63,07.