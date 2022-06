Lille anuncia contratação do técnico Paulo Fonseca para as próximas duas épocas

Vila Nova de Gaia, 26/03/2022 - XIX Gala O Melhor Treinador do Jornal ´O Gaiense´. Paulo Fonseca, treinador. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Por Lusa 29 Junho, 2022 • 20:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os franceses do Lille anunciaram esta quarta-feira a contratação do treinador português Paulo Fonseca, ex-técnico de FC Porto, Shakhtar Donetsk e Roma, para as duas próximas temporadas futebolísticas.

"Ser o novo treinador do Lille é motivo de orgulho e uma grande honra para mim. Acima de tudo, estou extremamente motivado e determinado a garantir que juntos, coletivamente, iremos atingir os objetivos traçados e levaremos o clube e o grupo ao mais alto nível. Agradeço aos responsáveis do clube pela sua confiança", disse Paulo Fonseca em declarações ao sítio oficial do clube que disputa a Liga francesa.

No mesmo depoimento, o técnico português diz-se ciente da "enorme responsabilidade" que é ser escolhido para treinar um clube como o Lille.

Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.



Bienvenue à la maison, coach ⚜ - LOSC (@losclive) June 29, 2022

Paulo Fonseca lembrou a "rica história e impressionante trajetória" do Lille, confessando-se feliz por iniciar "esta aventura" e ansioso por trabalhar com a equipa e os jogadores.

O presidente do Lille, Olivier Létang, revelou que o clube encara a nova época com grande entusiasmo e ambição depois da contratação de Paulo Fonseca.

"O Paulo está no centro do nosso projeto desportivo e estamos convictos de que tem o perfil e todas as qualidades para conduzir o nosso grupo a desempenhos à altura dos objetivos e desafios do Lille", referiu Létang, antigo futebolista francês.

O treinador português, de 49 anos, estava sem clube desde que deixou a Roma, no final da época 2020/21, e sucede no cargo a Jocelyn Gourvennec, que deixou o Lille no 10.º lugar da Liga francesa na época passada, um ano depois de o clube ter sido campeão.

Paulo Fonseca será coadjuvado na equipa técnica por Jorge Maciel, que era adjunto de Jocelyn Gourvennec, Tiago Leal (analista), António Ferreira (treinador de guarda-redes) e Paulo Mourão (preparador físico).

O plantel do Lille conta com três internacionais portugueses, os centrais José Fonte e Tiago Djaló, e o médio Renato Sanches.

Paulo Fonseca, antigo defesa central, já treinou 1.º Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.