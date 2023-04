Linha azul encerrada, mas Metro assegura transporte para o clássico na Luz. Conheça as alternativas

O Benfica-FC Porto realiza-se na sexta-feira © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Para fazer face aos constrangimentos causados pelo encerramento da linha azul entre os dias 7 e 10 de abril, o Metropolitano de Lisboa vai assegurar, na sexta-feira, o transporte entre a estação Campo Grande e o Estádio da Luz para os adeptos que vão assistir ao jogo entre o Benfica e FC Porto.

"Entre as 15h00 e as 23h00, o Metropolitano de Lisboa disponibilizará autocarros "vai e vem" entre o Campo Grande e o Estádio da Luz. Os autocarros, devidamente identificados, farão os trajetos entre Campo Grande (junto ao edifício da NOS) e Estrada da Luz (junto ao viaduto da 2.ª Circular). Serão aceites os títulos válidos na rede do Metropolitano de Lisboa. Os clientes da rede do Metropolitano de Lisboa também poderão fazer o percurso pedonal até ao Estádio da Luz, a partir das seguintes estações: Campo Grande (linhas Amarela e Verde), Telheiras (linha Verde) e Cidade Universitária (linha Amarela)", afirma a empresa em comunicado.

O Metropolitano de Lisboa aconselha ainda a utilização de "transporte alternativo à superfície".

Saiba quais as alternativas recomendadas:

Carreiras que vão para o Colégio-Militar/Luz:

750 | Oriente - Algés (ligação com a Linha Verde no Campo Grande)

767 | Campo Mártires da Pátria - Reboleira (ligação com a Linha Verde no Campo Grande e Telheiras)

778 | Campo Grande (Metro) - Colégio Militar/Luz (Metro)

799 | Colégio Militar - Alfragide

70B | Colégio Militar (Circulação)

Carreiras que vão para zonas próximas do estádio:

747 | Campo Grande (Metro) - Pontinha (Metro)

768 | Cidade Universitária - Quinta de Alcoutins [pontos em comum com o eixo da Linha Azul do Metro: Alto dos Moinhos (Metro); Colégio Militar (escola); Largo da Luz; Carnide (Metro) e Pontinha (Metro)]

Outras carreiras que podem servir indiretamente zonas do Alto dos Moinhos e Colégio Militar:

58B | Sete Rios/ circulação Torres Lisboa

701 | Campo Grande (Metro) - Campo Ourique

703 | Charneca - B. Sta. Cruz

754 | Campo Pequeno - Alfragide

CP

Linha de Sintra: Saída na estação Benfica e percurso pedonal até ao Estádio

Linha de Cintura: Saída na estação Sete Rios e percurso pedonal até ao Estádio

A circulação na linha azul do metro de Lisboa, que une Santa Apolónia e a Reboleira vai estar encerrada entre os dias 7 e 10 de abril para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC).

O Metropolitano de Lisboa esclarece que a circulação só é retomada pelas 06h30 de segunda-feira, dia 11 de abril.