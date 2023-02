Lionel Messi eleito The Best da FIFA pela sétima vez

Lionel Messi © Sebastien Nogier/EPA

Por Lusa/TSF 27 Fevereiro, 2023 • 21:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O argentino Lionel Messi, que conduziu a Argentina ao título mundial, foi esta segunda-feira eleito pela sétima vez o futebolista do ano da FIFA, ao bater na votação de 2022 os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé.

Messi, de 35 anos, já tinha arrebatado o prémio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019 - de 2010 a 2015, o prémio foi uma eleição conjuntamente pela FIFA e o France Football (FIFA Ballon d'or) -, junta novo 'The Best' a sete triunfos na 'Bola de Ouro'.

Em 2022, o argentino conquistou o Mundial, o único grande troféu que lhe faltava, e ainda a Finalíssima, pela Argentina, e o campeonato e a Supertaça de França, pelo Paris Saint-Germain, acumulando 35 golos e 31 assistências, em 51 jogos, saldados com 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas.

No 'ranking' do prémio da FIFA, Messi passou a contar mais dois troféus do que o português Cristiano Ronaldo, que ganhou em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016, 2016/17).

A Argentina venceu ainda os prémios para melhor treinador (Lionel Scaloni), guarda-redes (Emiliano Martínez) e adeptos, enquanto, no feminino, a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona) revalidou o título de melhor jogadora.

A Inglaterra, campeã da Europa, ficou com os prémios para a melhor treinadora (Sarina Wiegman) e a melhor guarda-redes (Mary Earps).

Por seu lado, o polaco Marcin Oleksy foi premiado com o golo do ano, o Prémio Puskás, e o geórgio Luka Lochoshvili arrecadou o prémio fair-play.