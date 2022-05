Liverpool bate o Chelsea nos penáltis e conquista Taça de Inglaterra

© AFP

Com quase 85 mil pessoas nas bancadas do estádio de Wembley, em Londres, foram os adeptos do Liverpool a sorrir pela conquista de mais um título.

Depois de um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento, a equipa de Jurgen Klopp venceu o Chelsea no desempate por grandes penalidades e leva a Taça de Inglaterra para Anfield Road.

Tsimikas marcou o golo decisivo, levando os adeptos ao delírio.

O internacional português, Diogo Jota, começou a partida no banco, mas substituiu o egípcio Mohamed Salah aos 33 minutos.