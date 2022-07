Liverpool conquista Supertaça frente ao Manchester City. Darwin decisivo

Darwin marcou o terceiro golo do Liverpool © EPA

O Liverpool levantou, este sábado, a Supertaça de Inglaterra ao vencer o Manchester City por 3-1 com golos de Alexander-Arnold, Salah e Darwin, que se estreou a marcar em jogos oficiais pelos reds.

O primeiro golo surgiu ainda na primeira parte, com Trent Alexander-Arnold a abrir o marcador depois de um remate à entrada da área que sofreu um desvio de Aké e tocou no poste antes de entrar.

O City empatou o jogo ao minuto 70', com Julián Álvarez a responder da melhor forma a um cruzamento de De Bryne. A vantagem do Liverpool foi reposta 12 minutos depois, com Salah a rematar a partir da marca dos 11 metros.

Darwin assinou o último golo do jogo, já depois dos 90'. O avançado completou uma assistência de cabeça de Robertson com um encosto.

O treinador Jurgen Klopp conseguiu, assim, vencer o troféu pela primeira vez.

Pelo Liverpool jogou o internacional sub-21 português Fábio Carvalho, que rendeu o ex-portista Luis Díaz, aos 90, e esteve ausente o seu compatriota Diogo Jota, a contas com uma lesão muscular.

No Manchester City alinharam três internacionais lusos, durante os 90 minutos, o lateral João Cancelo, que jogou do lado esquerdo da defesa, o central Rúben Dias, e o médio Bernardo Silva.