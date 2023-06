Liverpool contrata médio argentino Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister com a camisola dos Reds © Direitos Reservados/liverpoolfc.com

O Liverpool confirmou esta quinta-feira a contratação do médio argentino Alexis Mac Allister, que jogava no Brighton, sem divulgar a duração do contrato e o valor envolvido na transferência do futebolista, de 24 anos.

Em declarações divulgadas pelo clube, no qual alinham os portugueses Diogo Jota e Fábio Carvalho, o campeão mundial pela Argentina garantiu que a mudança para o Liverpool "é um sonho tornado realidade" e mostrou-se "ansioso" por começar a trabalhar.

"Queria estar no clube logo a partir do primeiro dia da pré-temporada, por isso é bom que tudo já esteja resolvido. Estou ansioso para conhecer os meus companheiros de equipa", disse Mac Allister.

O jogador, que se torna o primeiro reforço do Liverpool para a próxima época e vai usar a camisola 10 que estava sem dono desde a saída de Sadio Mané, afirmou que depois de uma temporada muito boa é tempo de pensar no novo desafio.

"Foi uma época fantástica, tanto pelo Mundial [vencido] ao serviço da Argentina, como por aquilo que consegui no Brighton. Agora, é hora de pensar no Liverpool e tentar ser um jogador melhor a cada dia", referiu o jogador, que na época de 2022/23 disputou 40 jogos e marcou 12 golos.

Apesar de o clube não divulgar valores, a imprensa refere que os 'reds' terão pagado 35 milhões de libras (cerca de 40,5 milhões de euros) pelo jogador, que estava no Brighton desde 2019 e tinha contrato até 2026.