Liverpool marca encontro com Flamengo na final do Mundial de Clubes

© Reuters

Por Guilherme de Sousa 18 Dezembro, 2019 • 19:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Liverpool está na final do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Flamengo de Jorge Jesus. Os campeões europeus venceram os mexicanos Monterrey por 2-1, com o golo da vitória a surgir apenas aos 90 minutos.

Na primeira parte, Keita abriu o marcador aos 12 minutos, dando vantagem ao emblema da cidade dos Beatles. Mas, dois minutos depois, Funes Mori restabeleceu a igualdade.

O golo da vitória da equipa de Jurgen Klopp surgiu em cima do apito final, após uma jogada de insistência de Mohamed Salah.

Na terça-feira, o Flamengo de Jorge Jesus, campeão da Libertadores, venceu o Al-Hilal (1-3).

A final do Mundial de Clubes, realiza-se no próximo sábado, às 17h30 (hora de Lisboa), no Qatar.