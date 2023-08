Liverpool vence com a ajuda de Diogo Jota. Marco Silva com derrota pesada

© Darren Staples/AFP

O Liverpool somou este sábado a primeira vitória na edição 2023/24 de Liga inglesa de futebol, enquanto o Fulham, do técnico português Marco Silva, sofreu uma pesada derrota em casa, na segunda jornada da competição

Em Anfield Road, os 'reds' entraram a perder, mas deram a volta e bateram o Bournemouth, por 3-1, um resultado bem diferente do Fulham, que foi batido no seu terreno perante o vizinho londrino Brentford, por 3-0.

Com seis portugueses em campo, o Wolverhampton, 'abandonado' por Julen Lopetegui a poucos dias do arranque da época, foi goleado em casa por 4-1 pelo Brighton, que iniciou a Premier League em 'grande'.

Após o empate no campo do Chelsea (1-1) na estreia, o Liverpool bateu o Bournemouth com a ajuda preciosa de Diogo Jota, que foi titular e marcou o terceiro golo da sua equipa, aos 62 minutos, numa altura determinante do encontro.

Nessa fase, os 'reds' já estavam a atuar com menos uma unidade, por expulsão escusada do argentino e reforço Mac Allister, aos 58 minutos, e o golo do internacional luso acabou por dar outro 'conforto' à equipa do alemão Jurgen Klopp até final.

O Bournemouth até esteve a vencer, com um remate certeiro do ganês Semenyo, logo aos três minutos, mas o colombiano Luís Diaz (ex-FC Porto), aos 28, e o egípcio Salah, aos 36, na recarga a uma grande penalidade que o próprio falhou, protagonizaram a reviravolta.

Em Londres, depois de ter iniciado a Premier League com um motivador triunfo no campo do Everton (1-0), o Fulham teve uma tarde para esquecer perante o Brentford, no regresso de João Palhinha, que entrou na segunda parte após paragem por lesão.

Em Craven Cottage, o francês Wissa colocou o Brentford em vantagem, aos 44 minutos, e sofreu a grande penalidade que resultou no segundo tento do Brentford, aos 66, por Bryan Mbeumo, e na expulsão de Tim Ream para a equipa de Marco Silva.

Nos descontos (90+2 minutos), Mbeumo bisou e piorou ainda o dia para Marco Silva.

Mais difícil parece estar a vida do Wolverhampton, que, com José Sá, Nélson Semedo, Pedro Neto, Matheus Nunes e Fábio Silva a titulares e Toti Gomes como suplente utilizado, foi 'esmagado' em casa pelo Brighton, que repetiu o 4-1 da primeira jornada com o Lutton Town.

Matheus Nunes acabou mesmo expulso nos descontos, por comportamento incorreto, numa altura em que Mitoma (16 minutos), Estupinan (46) e March (52 e 55) tinham marcado para os forasteiros e Hee-Chan (62) reduzido para os 'wolves'.