Marko Grujic é oficialmente reforço do FC Porto

O Liverpool anunciou, esta terça-feira, a mudança permanente do médio sérvio Marko Grujic para o FC Porto. Mas, minutos depois, o clube português indicou - também nas redes sociais - que o internacional sérvio de 25 anos volta aos dragões por empréstimo, tal como na época passada, embora agora com opção de compra.

Na nota publicada, o clube inglês agradece ao jogador e deseja-lhe boa sorte para o futuro.

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.



Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future - Liverpool FC (@LFC) July 20, 2021

O FC Porto volta a contar com Marko Grujic, depois de, na época passada, o médio ter integrado o plantel de Sérgio Conceição, por empréstimo. Agora, chega ao Porto com a opção de ficar em definitivo.

De volta ao FC Porto #FCPorto #ComoNósUmdeNós https://t.co/0U79uGMo3E - FC Porto (@FCPorto) July 20, 2021

Notícia atualizada às 12h31