Lorène Bazolo eliminada nas semifinais dos 200 metros

Lorène Bazolo © Giuseppe Cacace/AFP

A portuguesa Lorène Bazolo foi esta segunda-feira eliminada nas semifinais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, tendo ficado aquém do seu recorde pessoal, com a marca de 23,20.

Bazolo terminou a primeira série das semifinais no sétimo lugar, em 23,20 segundos, ficando de fora dos lugares de apuramento para a final, marcada para terça-feira, às 21h50 locais (13h50 em Lisboa), reservados para as duas primeiras de cada partida e as duas mais rápidas entre as restantes.

Lorène Bazolo avançou para as semifinais com o 27.º registo da qualificação e o segundo lugar na quinta série, em 23,21 segundos. Mais lenta do que a portuguesa só a terceira na sua série, a italiana Gloria Hooper (23,26). A última das seis repescadas foi a grega Rafalia Spanoudaki, com o tempo de 23,16.

Bazolo cumpre a terceira participação olímpica, depois de ter sido 52.ª nos 100 metros em Londres2012, pelo Congo, e, já por Portugal, 28.ª e 30.ª nos 100 e 200 metros no Rio2016, respetivamente.

A veterana velocista natural do Congo, de 38 anos, detém o recorde nacional dos 100 (11,15 segundos), e tem como melhor marca pessoal nos 200 metros os 22,93, ambas estabelecidas este ano.

A namibiana Christine Mboma tinha alcançado o melhor tempo na qualificação (22,11 segundos), seguida da norte-americana Gabrielle Thomas (22,10), que detém a melhor marca mundial do ano (21,61).

