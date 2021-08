Louis van Gaal vai treinar a seleção dos Países Baixos pela terceira vez

Van Gaal © Virgílio Rodrigues/Algarvephotopress/Global Imagens

O treinador Louis van Gaal, que estava fora do ativo desde 2016, vai assumir pela terceira vez o comando da seleção dos Países Baixos, substituindo no cargo Frank de Boer, anunciou esta quarta-feira a Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

O experiente técnico holandês, que está prestes a completar 70 anos, assinou um contrato de ano e meio com a federação, ou seja, até ao próximo Campeonato do Mundo, que se vai realizar no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

"Sempre senti uma grande ligação e paixão ao futebol holandês e o cargo de selecionador nacional é uma posição fundamental para a evolução do nosso futebol. É uma honra treinar a seleção holandesa. O objetivo passa por nos qualificarmos para o Mundial e estou desejoso de o alcançar", afirmou Van Gaal, em declarações reproduzidas no site oficial da KNVB.

Louis van Gaal, que estava sem treinar há cinco anos, desde que abandonou o comando dos ingleses do Manchester United, vai liderar a seleção 'laranja' pela terceira vez na carreira, depois de passagens entre 2000 e 2002, e entre 2012 e 2014, sendo que nesta última conduziu os Países Baixos ao terceiro lugar do Mundial 2014.

O técnico celebrizou-se ao serviço do Ajax, entre 1991 e 1997, tendo posteriormente treinado FC Barcelona (1997 a 2000 e em 2002/03), AZ Alkmaar (2005 a 2009), Bayern Munique (entre 2009 e 2010) e Manchester United (2014 a 2016).

Van Gaal, que conquistou vários troféus ao longo da carreira, entre os quais uma Taça UEFA (1992) e uma Liga dos Campeões (1994), ambos pelo Ajax, vai substituir um seu ex-'pupilo' no emblema de Amesterdão e no FC Barcelona, Frank de Boer, que durou pouco mais de nove meses à frente da seleção dos Países Baixos, saindo após a eliminação nos oitavos de final do Euro 2020.

A estreia de Van Gaal à frente da seleção holandesa está agendada para 1 de setembro, no duelo com a Noruega, a contar para o Grupo G de qualificação para o Mundial 2022, no qual o conjunto 'laranja' divide o segundo lugar com Montenegro e com os noruegueses, todos com seis pontos em três jogos, atrás da líder Turquia, que soma sete pontos.