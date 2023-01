Luan Brito emprestado pelo Fluminense ao FC Porto. Avançado vai jogar na equipa B

Luan Brito © FC Porto/Twitter

O avançado Luan Brito foi emprestado pelos brasileiros do Fluminense ao FC Porto até junho de 2024, e vai evoluir na equipa B, sexta colocada da II Liga, anunciaram esta segunda-feira os campeões nacionais de futebol.

"É um momento único na minha vida, estou muito feliz por ter chegado a um clube do tamanho do FC Porto e espero trazer muitas alegrias aos adeptos deste enorme clube", expressou o dianteiro, em declarações ao sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.

Bem-vindo, Luan Brito! ⚪️

⚽️ Avançado 20 anos

ℹ️ Vai integrar o plantel da equipa B

"Quero fazer muitos golos e dar alegrias aos adeptos"

Notícia completa https://t.co/SpuK4qfSWH#FCPortoB pic.twitter.com/E6HaRfeDNs - FC Porto (@FCPorto) January 30, 2023

Luan Brito despontou na formação do Fluminense e foi um dos destaques do 'tricolor' na edição 2023 da 'Copinha', principal competição brasileira de juniores, ao concretizar três golos em cinco partidas, esperando agora replicar o exemplo do compatriota Evanilson.

"Falei com ele e disse que me vai receber bem e mostrar-me como funcionam as coisas. Sempre foi uma referência para mim no Fluminense e é um exemplo dentro e fora de campo", admitiu, a caminho de vivenciar a sua primeira experiência no futebol europeu.

De acordo com a imprensa, o negócio tem uma cláusula de opção de compra que pode ascender aos 4,5 milhões de euros (ME), mediante objetivos, numa altura em que o FC Porto ocupa a sexta posição da II Liga portuguesa, com 27 pontos, ao fim de 18 rondas.

"Sou um avançado que procura sempre ajudar a equipa. Gosto de fazer de pivô, sou um avançado de área e sempre que a bola estiver lá vou procurar fazer golos", concluiu o primeiro reforço oficializado pelos 'dragões' na reabertura do mercado de transferências.