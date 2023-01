Luan Brito não quer falar do interesse do FC Porto

© Reprodução Luan Brito/Instagram

Por Miguel Jorge Fernandes 10 Janeiro, 2023 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Questionado sobre a possibilidade de rumar a Portugal, Luan Brito referiu à imprensa brasileira que "isso é para os meus empresários, para as pessoas que estão de fora. Estou no Fluminense, focado no dia a dia", garantiu o avançado numa entrevista à página de internet "Saudações Tricolores".

A imprensa brasileira avançou nas últimas horas que o Fluminense fez algumas exigências de última hora ao FC Porto, para fechar este negócio. Os cariocas estão a pedir 4,5 milhões de euros, um valor acima do que o FC Porto ofereceu.

Os dragões avançaram com uma proposta para o empréstimo de Luan Brito por uma época, contemplando uma opção de compra de três milhões de euros por 80% do passe, informou o jornal O Jogo, acrescentando que o negócio está praticamente acertado.

Luan Brito esteve em destaque na última vitória do Fluminense no famoso torneio da Copinha. O avançado marcou os dois golos do clube carioca frente ao Taubaté.