Lucas Veríssimo está a viver "sonho" e ciente do "peso" da camisola do Benfica

O futebolista brasileiro Lucas Veríssimo, contratado pelo Benfica ao Santos no 'mercado' de inverno, está a "viver um sonho" do qual não quer "acordar" e ciente do "peso" da camisola benfiquista, cujo número '4' herdou do histórico Luisão.

"Estou a viver um sonho e não quero acordar. Quero viver muito mais aqui dentro. Que seja o início de muitas coisas boas", afirmou o central, de 25 anos, em declarações divulgadas na plataforma multimédia do clube da Luz, 'Bplay'.

Veríssimo, que assinou contrato com o Benfica até 2025, manifestou orgulho por "chegar a um grande clube, o maior de Portugal e um dos maiores do mundo", no qual espera conquistar títulos e "crescer ainda mais" como jogador.

"Nenhum clube me atraiu tanto quanto este. É um clube que já conquistou inúmeros títulos. Não vejo a hora de começar a jogar. Assim que vesti esta camisola, senti o peso dela, ainda mais utilizando o número que era do Luisão. Vou dar o melhor por esta camisola", referiu.

Naquela que será a primeira experiência fora do Brasil, o defesa vai envergar a camisola '4' das 'águias', herdando o número que foi utilizado durante 15 anos (2003 a 2018) pelo compatriota Luisão, o estrangeiro com mais jogos ao serviço do Benfica (538) e que atualmente integra a estrutura do futebol benfiquista.

"O Luisão é um espelho, alguém que acompanhei até se retirar e que sempre gostou de ganhar", salientou Lucas Veríssimo, que recentemente se sagrou vice-campeão da Taça Libertadores, pelo Santos, numa final vencida pelo Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.

O central 'canarinho' deixou ainda elogios a Jorge Jesus, o qual defrontou no Brasil, quando o técnico orientava o Flamengo.

"Já conhecia o mister e agora vou poder trabalhar com ele. Conheço o trabalho dele. [No Santos] Estudávamos muito a equipa dele. Ele é excecional. Nestes primeiros dias, já pude ver isso. Quer sempre mais e quer vencer. Sei que vim para o clube certo", concluiu.

Embora o Benfica não tenha divulgado o valor que pagou ao Santos, a comunicação social brasileira adiantou que os 'encarnados' vão desembolsar cerca de 6,5 milhões de euros pela transferência.