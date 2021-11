Lucas Veríssimo viaja para Barcelona para ser operado ao joelho direito

© Pedro Rocha / Global Imagens

O futebolista internacional brasileiro Lucas Veríssimo vai ser operado em Barcelona à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, informou hoje o Benfica no sítio oficial na internet,

"O atleta Lucas Veríssimo viaja hoje para Barcelona, cidade onde irá ser submetido a intervenção cirúrgica. O internacional brasileiro será acompanhado pelo médico do Benfica e por um fisioterapeuta", assinalou o clube.

O central, de 26 anos, sofreu a grave lesão em 7 de novembro, no jogo da 11.ª jornada da I Liga, em que o Benfica goleou o Sporting de Braga por 6-1, com Lucas Veríssimo a sair lesionado aos 34 minutos.

No dia seguinte, o clube 'encarnado' avançou desde logo que o central iria ser operado, depois de sofrer "uma entorse grave do joelho direito, com lesão multiligamentar".

Para o defesa é esperado um longo período de recuperação, com o Benfica a revelar também que o jogador não voltará a competir na época 2021/22.