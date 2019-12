Luís Castro diz que Shakhtar vai enfrentar o Benfica "com responsabilidade"

Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk © Jason Cairnduff /Action Images via Reuters

Por Diana Craveiro 17 Dezembro, 2019 • 15:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de serem afastados da Champions, Benfica e Shakhtar encontram-se na Liga Europa. Para o treinador da equipa ucraniana o jogo vai ter de ser encarado com "responsabilidade". Sobre o sorteio, Luís Castro comenta que "não temos de gostar ou deixar de gostar. Temos que ser pragmáticos na nossa vida. É o Benfica, vamos jogar contra o Benfica, se fosse o Inter seria o Inter, se fosse o Gent seria o Gent". "É o que o sorteio nos destinou", acrescenta.

Ouça a reportagem de Diana Craveiro na Mealhada 00:00 00:00

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa joga-se a 20 de fevereiro, na Ucrânia, numa altura em que vai fazer muito frio. No entanto, o treinador do Shaktar garante que o tempo não vai afetar a prestação dos jogadores porque "hoje todas as equipas do mundo estão rodeadas por departamentos que preparam muito bem para todo o tipo de exigências". Por isso, "o clima não vai influenciar", mas Luís Castro admite que "vai ser difícil para todos".

Com 16 vitórias em 18 jogos, e com 14 pontos de avanço sobre o Dínamo Kiev, o balanço de Luís Castro na Liga Ucraniana é bastante positivo. "Tivemos a felicidade de ganhar uma vantagem e uma equipa como o Shakhtar quando ganha vantagem fica muito mais difícil para os adversários", explica o treinador, porque "depois há a componente psicológica que pesa muito". Um balanço que contou com um momento menos bom, também destacado pelo treinador: a eliminação da Liga dos Campeões

Luís Castro falou à margem da apresentação do projeto desportivo "Atitude Agora", promovido pela Câmara Municipal da Mealhada, e que conta com o treinador como padrinho. "Este é um projeto virado para o apoio social para proporcionar a todas as pessoas a prática do desporto, mesmo àquelas que não têm capacidades financeiras para o fazer", explica. O convite foi recebido com muita "satisfação", já que para o treinador "o desporto é uma boa alavanca para que as pessoas se sintam mais felizes no dia-a-dia".