Luís Castro oficializado como novo treinador do Botafogo

© Twitter/Botafogo

Por TSF 25 Março, 2022 • 22:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Luís Castro foi oficializado esta sexta-feira como novo treinador do Botafogo, do Rio de Janeiro. É o quarto técnico português a atravessar o Atlântico e a aterrar no campeonato brasileiro, depois de Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Corinthians) e Paulo Sousa (Flamengo).

Luís Castro vai assinar um contrato válido para os próximos dois anos para liderar um projeto comandado pelo investidor norte-americano, John Textor.

De acordo com o site do emblema do Rio de Janeiro, Castro chega acompanhado de Vitor Severino (auxiliar), João Brandão (auxiliar), Daniel Correa (preparador de goleiros), Roberto Oliveira, Betinho (preparador físico) e Nuno Baptista (analista de desempenho).