Luís Castro revela nas próximas horas se vai treinar o Al-Nassr

O treinador de futebol Luís Castro © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 30 Junho, 2023 • 07:57

Luís Castro recusou revelar o seu futuro durante a conferência de imprensa após o empate entre o Botafogo e o Magallanes a um golo, em jogo da Taça Sul-Americana, esta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Com as últimas negociações a apontarem para a saída de Luís Castro do Botafogo, o técnico português admitiu que recebeu uma proposta do clube de Cristiano Ronaldo: "Na terça-feira passada tive uma reunião com John Textor, falamos sobre o momento do clube, sobre a vitória contra o Palmeiras, sobre a janela e sobre o interesse do Al-Nassr e o que podia haver para mim", revelou o treinador português, acrescentando que "após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado para ver essa proposta oficial, que chegou ontem. Essa reunião vai ser amanhã e eu só vou tomar uma decisão depois dessa reunião".

Luís Castro continuou sem dar garantias de que vai continuar no Botafogo, quando está a liderar o Campeonato Brasileiro com sete pontos de avanço para o segundo classificado, o Grémio de Porto Alegre, e já com 12 jornadas disputadas.

Na mesma conferência de imprensa, Luís Castro saiu em defesa do plantel, dos jogadores e do clube carioca. O treinador defendeu a ideia de que o Botafogo melhorou muito desde que começou a trabalhar no clube: "A minha vinda para cá foi para reorganizar o clube, para formarmos um plantel competitivo, lutar por algo maior, era um clube que tinha estado na Série B, com muitos problemas, não tínhamos campos de treino, o estádio tinha um relvado com muitos problemas e por isso colocámos mãos à obra."

O treinador português também destacou o primeiro lugar no Brasileirão, "o que me deixa muito feliz e todos foram muito importantes", destacou Luís Castro.

O próximo jogo do Botafogo está marcado o próximo domingo, onde vai jogar frente ao Vasco da Gama, num dérbi carioca, no Estádio Nilton Santos, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Brasileiro.