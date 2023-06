Luís Castro, vencedor da Youth League, de saída do Benfica

© José Carmo/Global Imagens

O Benfica anunciou esta quinta-feira a rescisão do contrato com o treinador Luís Castro, ligado ao futebol de formação do clube desde novembro de 2019, com passagens pelos sub-23 e presentemente na equipa B.

Em comunicado, no qual indica que clube e treinador "chegaram a acordo para a cessação do contrato", o Benfica agradece o "empenho e profissionalismo" do técnico, de 43 anos, que chegou ao clube para orientar a equipa de sub-23, e liderou a formação que participou em duas finais da Youth League, e conquistou o troféu em 2021/22 e a Taça Intercontinental de sub-20.

"Luís Castro participou no desenvolvimento de jovens talentos do projeto de formação do Benfica, tanto nos Sub-23 como na equipa B, patamares fulcrais na transição para o futebol profissional. António Silva, Gonçalo Ramos, Morato, Samuel Soares, André Gomes e João Neves são alguns exemplos de jovens que, entretanto, chegaram à equipa principal", refere o clube.

Em entrevista ao canal televisivo do Benfica, Luís Castro fez "um balanço muito positivo" do trabalho no clube, lembrando: "Treinei alguns dos melhores jogadores do mundo. Nesta época, o Benfica foi campeão nacional, ganhou o 38. Entre campeonato, Champions e Taça da Liga, tem nove jogadores utilizados que foram treinados por mim nestas três épocas e meia".

"Esse era o objetivo principal desde que entrei, não há medalha melhor. E depois também uma Youth Legue e uma Intercontinental sub-20. Nas provas que me foram pedidas para vencer, falhei uma", afirmou o treinador.

Luís Castro admitiu estar consciente de que a última época iria ser complicada para a equipa B, que terminou a II liga na 14.ª posição.

"Os anos de alteração e de remodelação do plantel são mais difíceis em termos de classificação. O Benfica já teve outros anos assim. Já sabia que ia ser um ano complicado. O depois, é um bocado contraditório. Quanto melhor fazes o teu trabalho de potenciação de jogadores, mais complicas o teu trabalho em termos competitivos", disse.

Luís Castro garantiu ter crescido muito e estar orgulhoso dos jogadores.

"A três jornadas do fim, felizmente, conseguimos a manutenção. Sabíamos que era uma época complicada, mas todos os objetivos foram alcançados", concluiu.