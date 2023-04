Luís Díaz de regresso às opções do Liverpool seis meses após lesão no joelho

O futebolista colombiano, Luís Díaz © Paul Ellis/AFP

O futebolista internacional colombiano Luís Díaz está a "100%" e regressa aos convocados do Liverpool para o jogo de segunda-feira com o Leeds, depois de afastado dos relvados desde outubro, revelou esta sexta-feira o treinador dos reds.

"Tem estado a 100% nos treinos, então é agora. Está a treinar normalmente e agora vamos reintegrá-lo. Estará nos convocados, e, se nada acontecer, o Luís estará com o grupo e seguimos a partir daí", disse Jürgen Klopp, em conferência de imprensa.

O ex-jogador do FC Porto não joga desde 9 de outubro, quando saiu lesionado no joelho no jogo em casa do Arsenal, da Liga inglesa, que os reds perderam por 3-2.

"O Luís cresceu imenso. O seu inglês melhorou e está realmente preparado. Ele esteve aqui todos os dias - é o que acontece com todos os lesionados, especialmente os de longa duração", explicou Klopp, acrescentando que é como se tivesse um novo reforço.

O treinador alemão justificou que o extremo colombiano sente-se muito mais adaptado agora, confortável, em comparação com o seu início no clube, ao qual chegou no mercado de inverno de 2022, proveniente do FC Porto.

"É como uma lufada de ar fresco, em cada dia que está a treinar. Adora isto e eu dizia no início, quando chegou, que não podia treinar sem um sorriso na cara, que isso é especial, e é exatamente isso que faz agora", adiantou o técnico.

O Liverpool visita na segunda-feira o Leeds, em jogo da 31.ª jornada da Premier League, competição em que os reds ocupam o oitavo lugar, a 12 pontos do Manchester United, quarto classificado, no último posto de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.