Champions em Lisboa. Vieira fala de "manifestação de confiança e segurança" da UEFA

Luís Filipe Vieira fala sobre a final na Luz

Por Tiago Santos 17 Junho, 2020 • 15:50

O presidente do Benfica diz que a escolha do Estádio da Luz para a final da Liga dos Campeões, e de Lisboa para a fase final da prova, representa um sinal de confiança internacional na segurança do país.

Numa nota publicada no site do clube, Luís Filipe Vieira realçada ainda o trabalho das instituições portuguesas. "É uma escolha que orgulha o futebol português e um meritório reconhecimento à capacidade de organização da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à qualidade das infraestruturas existentes no nosso país para a realização de um evento com esta exigência, a começar pelos estádios que serão anfitriões desta fase final da Champions", refere.

"De realçar que esta escolha é um reconhecimento a Portugal e aos Portugueses, mas também uma manifestação de confiança e segurança na forma como todos, em comunidade, temos sabido responder a esta crise e assim minorar os seus impactos aos mais diversos níveis", considera ainda o presidente do Benfica.