Luís Filipe Vieira vai recandidatar-se à presidência do Benfica. O anúncio do atual presidente do clube da Luz foi feito no plenário dos órgãos sociais dos encarnados e confirmado pela TSF.

No final do jogo com o Marítimo, o presidente do Benfica deixou em aberto a hipótese de não se apresentar nas eleições marcadas para outubro, acrescentando, na altura, que iria consultar a família antes de tomar uma decisão.

As eleições não vão ser antecipadas. Vão realizar-se em outubro, como estava previsto.