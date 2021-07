Luís Filipe Vieira renuncia à direção do clube e da SAD do Benfica

Luís Filipe Vieira © Lusa (arquivo)

Por TSF 15 Julho, 2021 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Filipe Vieira renunciou esta quinta-feira aos cargos de presidente das direções do clube e da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica, sabe a TSF.

A TSF já confirmou também que o Benfica já recebeu as cartas de renúncia de Vieira.

O chefe de gabinete de Vieira, Nuno Costa, enviou dois e-mails com as cartas, um para o clube e outro para a SAD, na tarde desta quinta-feira. As missivas foram dirigidas aos presidentes das mesas das assembleias gerais.

Luís Filipe Vieira, de 72 anos, está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros e proibido de sair do país.

Esta investigação, denominada de Cartão Vermelho, envolve negócios com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Segundo documentos relativos à investigação do Ministério Público, Vieira terá prejudicado o Novo Banco em cerca de 82 milhões de euros e ter-se-á apropriado de cerca de oito milhões de euros de uma empresa sua -- a Imosteps - que vieram mais tarde a ser compensados pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco.

O empresário José António dos Santos e o filho, Tiago Vieira, são apontados na investigação como cúmplices de Luís Filipe Vieira no esquema montado.

O Ministério Público diz ainda que o gestor Vítor Fernandes deu a Luís Filipe Vieira informação privilegiada quando era administrador do Novo Banco. Contudo, não é arguido nem lhe são apontados ilícitos. Vítor Fernandes estava indicado pelo Governo para chairman do Banco de Fomento, mas a nomeação foi suspensa após esta polémica.