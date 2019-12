Luís Neto sofre fratura na grelha costal com pneumotórax e fica internado

Luís Neto a sair lesionado © Pedro Rocha/Global Imagens

O futebolista português Luís Neto, defesa do Sporting, sofreu este domingo uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, após um choque sofrido no jogo com o Moreirense, e terá de ficar internado alguns dias, informou o clube lisboeta.

O central, de 31 anos, foi assistido no relvado pela equipa médica do Sporting durante quase cinco minutos e acabou por ser substituído pelo uruguaio Coates e transportado de imediato para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde, segundo a assessoria de comunicação dos leões, vai ficar internado alguns dias.

Neto saiu lesionado aos 22 minutos, na sequência de um choque na grande área leonina, ao tentar interpor-se num remate de Luther e uma defesa do guarda-redes Luís Maximiano, no jogo da 13.ª jornada da I Liga, que o Sporting venceu por 1-0.