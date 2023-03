Luxemburgo anseia por "dia mau" de Portugal para continuar a surpreender

O selecionador Luc Holtz © Miguel A. Lopes/EPA

Por Lusa 25 Março, 2023 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador Luc Holtz disse este sábado que Portugal pode ter um "dia mau" contra o Luxemburgo, no encontro da segunda jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol, em que espera ter novamente sorte.

Os leões vermelhos recebem Portugal no Stade de Luxembourg, no domingo, motivados pelo empate sem golos obtido na Eslováquia, na primeira ronda da 'poule', pelo que Luc Holtz não esconde o desejo de voltar causar surpresa.

"Pode ser que tenham um dia mau e é esperar que o Luxemburgo consiga ter um dia bom. A pressão existe sempre quando se joga contra uma grande equipa e amanhã [domingo] não saberemos se poderá ser outro dia de sorte", manifestou o técnico luxemburguês, de 53 anos, durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio.

Tendo em conta que Portugal apresenta um novo sistema tático com Roberto Martínez, com três centrais na defesa, o selecionador anfitrião desvalorizou a mudança, lembrado as capacidades dos jogadores lusos.

"Para mim tanto faz o sistema em que jogam, porque vai ser sempre difícil. São jogadores com uma técnica e flexibilidade muito fortes. Acho que [o Roberto Martínez] tem de se preocupar mais com o seu onze e com os jogadores que tem de deixar de fora", expressou.

O defesa Mica Pinto, que em Portugal cumpriu formação no Sporting, tendo ainda representado Belenenses e União da Madeira, não escondeu que o duelo contra "uma das melhores seleções do Mundo" vai ser especial.

"É uma das melhores seleções do mundo e é sempre um jogo especial. Nasci aqui, a minha família mora cá e vou defender as pessoas luxemburguesas. Vou fazer o máximo pelo meu país", garantiu o defesa esquerdo, de 29 anos, que representou as seleções de sub-18 e sub-20 de Portugal.

Atualmente a jogar nos neerlandeses do Sparta de Roterdão, o internacional em 27 ocasiões pelo Luxemburgo falou das melhorias significativas da sua seleção e, tal como o seu selecionador, espera encontrar Portugal desinspirado.

"Temos vindo a melhorar muito, os resultados também dizem isso. Jogamos em casa e as grandes equipas também têm um dia em que jogam pior. Pode ser o nosso dia amanhã [domingo]. Acreditamos nisso e temos as nossas armas", lembrou.

Por fim, deixou uma palavra sobre o capitão da seleção portuguesa: "Ronaldo é o Ronaldo. Não importa se joga na Arábia Saudita ou em França. Não preciso de dizer mais nada".

No arranque do Grupo J, o Luxemburgo obteve um surpreendente empate na Eslováquia (0-0), enquanto no Estádio José Alvalade, Portugal goleou o Liechtenstein, por 4-0, com um 'bis' do capitão Cristiano Ronaldo e golos de João Cancelo e Bernardo Silva.

No domingo, a seleção luxemburguesa recebe a equipa das 'quinas' no moderno Stade de Luxembourg, inaugurado em julho de 2021, pelas 19:45 (20:45 locais), num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).