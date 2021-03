Ronaldo assina a reviravolta. Luxemburgo 1-2 Portugal (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 30 Março, 2021 • 18:23 Partilhar este artigo Facebook

A seleção portuguesa joga, esta terça-feira, o último dos primeiros três jogos de apuramento para o Mundial de 2022. Depois da partida que acabou com muita polémica em Belgrado, Portugal visita o Luxemburgo em jogo a contar para a terceira jornada do grupo A de qualificação. Os portugueses entram em campo a três pontos da Sérvia, que esta tarde venceu no Azerbaijão por 2-1 e conta sete pontos

Quem entrou melhor na partida foram mesmo os luxemburgueses que, nos primeiros 15 minutos, conseguiram não só impedir que Portugal atacasse com perigo como também mostraram que não tinham medo de atacar. Os irmãos Thill, Mica Pinto e Sinani eram quem obrigava a defesa portuguesa a manter-se concentrada.

A competência defensiva luxemburguesa - ou a grande falta de imaginação e criação ofensiva portuguesa - ditaram mesmo que, aos 20', Moris ainda não tivesse visto qualquer remate à sua baliza. Foi preciso um livre direto aos 23' para Portugal, por Cristiano Ronaldo, conseguir obrigar o guardião a uma defesa.

Portugal parecia começar a superiorizar-se no jogo até que um homem do Pragal mudou o que se passava. Gerson Rodrigues, nascido em Portugal, cabeceou em mergulho após cruzamento a partir do lado direito do ataque, surpreendeu a defesa portuguesa, e fez mesmo o 1-0.

"Picado" pelo golo, Portugal pareceu acordar. Cancelo e Bernardo começavam a entender-se no corredor direito e Cristiano Ronaldo começava a surgir com mais perigo no corredor central.

João Félix tardava em acertar no passe e na definição quando se apanhava com a bola nos pés. E aos 40' deixou de tentar poder fazê-lo quando saiu lesionado. Pedro Neto rendeu-o.

Mas o empate ainda chegou antes do intervalo. Diogo Jota - que já tinha marcado dois golos à Sérvia - voltou a usar a cabeça após cruzamento de Pedro Neto para bater Moris e fazer o 1-1.

E se o empate tinha custado, o golo da reviravolta pareceu não custar nada a Portugal. Cristiano Ronaldo trabalha a bola no corredor central, dá-a a Cancelo e o lateral português agradece com uma assistência para o capitão, que no coração da grande área fez o 103.º golo pela seleção nacional.

Onze do Luxemburgo: Moris, Jans, Chanot, Gerson, Mica Pinto, Martins, Barreiro, V. Thill, Rodrigues, O. Thill e Sinani

Onze de Portugal: Anthony Lopes, Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves, Renato Sanches, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix e Cristiano Ronaldo

Suplentes do Luxemburgo: Schon, Fox, Mahmutovic, Dzogovic, Marvin Martins, Bohnert, Rupil, Skenderovic, Sébastien Thill, Deville, Muratovic.

Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva, Luís Neto, Domingos Duarte, Cédric, Palhinha, Sérgio Oliveira, André Silva, Rafa, Pedro Neto.

O jogo é arbitrado pelo russo Sergei Ivanov, assistido por Roman Usachev e Dmitry Safyan. O jogo é disputado no estádio Josy Barthel.

Após um triunfo com o Azerbaijão (1-0), em Turim, e uma igualdade em Belgrado, diante dos sérvios (2-2), Portugal realiza o terceiro encontro em apenas sete dias, antes de uma interrupção de cinco meses na fase de qualificação europeia, que apenas será retomada no início de setembro, devido à fase final do Euro2020, que foi adiado para este ano.