Lyon vence Liga dos Campeões feminina pela quinta vez consecutiva

As francesas do Lyon reforçaram este domingo a sua hegemonia no futebol feminino europeu com um pentacampeonato consecutivo - e o seu sétimo título - depois de vencerem as alemãs do Wolfsburgo por 3-1, na final da Liga dos Campeões, em San Sebastián, Espanha.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, manifestou-se "orgulhoso" pelo exemplo "inspirador" de Jéssica Silva, a primeira futebolista portuguesa a sagrar-se campeã da Europa de clubes. A jogadora não participou no jogo, uma vez que em março sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles.

"Trata-se de um feito que nos deixa a todos orgulhosos e que é verdadeiramente inspirador, designadamente para todas as jovens que jogam futebol. Obrigado e parabéns, Jéssica!", escreveu o dirigente, no site da federação.

"É uma proeza inédita que premeia o talento, a qualidade e a dedicação de uma extraordinária atleta que, num ano marcado por uma lesão grave, teve hoje a merecida e brilhante recompensa", acrescentou Fernando Gomes, elogiando a compatriota.

O dirigente felicitou o Lyon, personalizando esse voto na atleta que se tornou na "primeira futebolista portuguesa a sagrar-se campeã europeia de clubes".

Com este 'penta' consecutivo, conquistado na nona final disputada, o Lyon lidera o 'ranking' de vencedores da Liga dos Campeões feminina, com sete títulos europeus, seguido das alemãs do Frankfurt com quatro e as compatriotas do Wolfsburgo e Turbine Potsdam, com os mesmos dois das suecas do Umea, enquanto as germânicas do Duisburgo e as inglesas do Arsenal foram campeãs uma vez.

Ainda assim, em 19 edições, a Alemanha lidera com nove troféus, seguida da França com sete, Suécia com dois e Inglaterra com um.