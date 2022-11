Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Maccabi Haifa

© Carlos Costa/AFP

O Benfica visita esta quarta-feira os israelitas do Maccabi Haifa em jogo a contar para a última jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, cuja liderança ainda está em aberto. Apesar de já terem um lugar garantido nos oitavos de final, as águias ainda vão decidir, com o PSG, quem fica em primeiro e em segundo lugar.

Ambas as equipas têm 11 pontos e a que fizer o melhor resultado vence o grupo. Caso ambas vençam ou empatem, a decisão faz-se pela diferença de golos e, neste ponto, os franceses partem com vantagem: têm um saldo positivo de oito, contra os quatro do Benfica. Por outro lado, os israelitas também vão a jogo com um objetivo: garantir o terceiro lugar do grupo e a presença na Liga Europa. Partem em igualdade pontual com a Juventus.

Onze do Maccabi Haifa: Cohen, Goldberg, Mohamed, Lavi, Pierrot, Chery, Abu Fani, David, Meir, Cornud e Seck

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Aursnes, João Mário, Neres, Rafa e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por Anthony Taylor, assistido por Gary Beswick e Adam Nunn. No VAR está Stuart Attwell.

