MAG do Sporting indefere "por unanimidade" pedidos de assembleias gerais

Rogério Alves é o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting, presidida por Rogério Alves, indeferiu "por unanimidade" os pedidos de assembleias gerais, apresentadas por um grupo de sócios a este órgão 'leonino', informou o clube lisboeta, em comunicado.

Os requerimentos apresentados incidiam na destituição do presidente do Conselho Diretivo, Frederico Varandas, do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, assim como dos restantes elementos dos dois órgãos, e também na reintegração do antigo presidente, Bruno de Carvalho, e de Alexandre Godinho.

Segundo a nota divulgada na página oficial dos 'leões' na Internet, o pedido formulado, no que diz respeito à readmissão, "viola de forma frontal e flagrante, a lei e os estatutos do clube, procurando criar um figurino de Assembleia e um mecanismo de substituição de deliberações que não está previsto em diploma algum e que, ao invés, contraria princípios jurídicos basilares mormente o da estabilidade das deliberações".

O Sporting lembra que, de acordo com os estatutos, "os sócios que sejam objeto de uma pena de expulsão e que pretendam ser reintegrados poderão recorrer ao mecanismo previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 43, e alínea c) do n.º 1 do artigo".

Quanto aos pedidos destinados à realização de quatro Assembleias Gerais, para a revogação dos mandatos dos atuais órgãos sociais, foram igualmente indeferidos, uma vez que "os factos imputados aos visados não constituem justa causa" para tal.

A MAG adianta ainda que foi enviada uma "cópia da deliberação para o Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Sr. Conselheiro Joaquim Baltasar Pinto, para que possam ser apreciadas as condutas em causa e possa ser tomada posição sobre qualquer outro assunto que o CFD entenda conveniente".